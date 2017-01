L'orgoglio di Caldara: «Grazie Juventus, farò bene nell'Atalanta per arrivare pronto»

TORINO - Parla già da juventino anche se resterà all'Atalanta fino a giugno del 2018, ma ne ha tutto il diritto Mattia Caldara. Il 22enne difensore è stato infatti ufficialmente acquistato dai campioni d'Italia che lo lasceranno però per un'altra stagione e mezza a Bergamo, dove potrà proseguire il suo percorso di crescita e maturazione. «Oggi è una giornata fondamentale per me - ha affermato Caldara in un video pubblicato sull'account ufficiale Twitter della Juve -. E' sempre stato un obiettivo arrivare in una grande squadra. La Juve ha creduto in me e ha fatto un grande investimento e questo mi lusinga e mi rende orgoglioso. Devo pensare a fare bene a Bergamo per arrivare pronto a una squadra così importante come quella bianconera devo migliorare partita dopo partita perché è ancora molto presto per me. Mi impegnerò al massimo per arrivare alla Juve pronto. Un aggettivo per descrivermi? Timido e schivo. Devo cercare di migliorare anche sotto questo aspetto per essere più spavaldo e credere più in me stesso».

