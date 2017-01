Allegri: «Gagliardini? Ora scoprono tutti i talenti italiani»

TORINO - Le big a caccia dei talenti made in Italy. La Juventus fa scuola su questo e Allegri ci tiene a sottolinearlo commentando l'acquisto di Gagliardini e l'interesse per Bernardeschi da parte dell'Inter: «Hanno due ruoli e caratteristiche diverse - ha detto il tecnico della Juventus in conferenza stampa -. Gagliardini è forte ma giocare a San Siro non è facile: sarà un bell'esame per lui. Il secondo fa parte di quella schiera di talenti italiani di cui ora, improvvisamente, in Italia si sono accorti tutti».

Pjanic: «Mi serviva tempo»

PJACA - Non ci sono solo gli italiani però, la Juventus ad esempio sta scoprendo Pjaca: «Diventerà un giocatore importante», assicura Allegri. Venendo al campo, adesso c'è l'insidiosa sfida con la Fiorentina: «La Juventus sta facendo cose discrete e per un'ora con l'Atalanta mi sono divertito. La Juventus non si ferma mai: ora nel mirino c'è la Fiorentina Ma dobbiamo migliorare noi stessi, subire meno gol. La fase difensiva non è una vergogna e quando non si ha la palla basta stare in campo in modo ordinato perché alla Juve è difficile tirare in porta. Il calcio - ha sottolineato Allegri - è fatto di fase offensiva e di fase difensiva, i gol fatti sono importanti come quelli che non i subiscono gol fatti importanti come quelli che non si subiscono».

MESE QUASI DECISIVO - Per la Juventus «inizia un mese non dico decisivo, ma sicuramente molto importante: dobbiamo affrontare Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter: se da queste 4 gare usciremo con un buon vantaggio, avremo grosse possibilità di portarlo fino in fondo. Per la Fiorentina contro di noi è sempre la partita dell'anno. Spero che sia una bella serata di sport, tra squadre con buona tecnica». In dubbio Chiellini, febbricitante, Allegri è orientato verso la difesa a 4. In attacco Higuain dovrebbe prendere il posto di Mandzukic».