Icardi chiude alla Cina: «Magari a fine carriera: voglio vincere tanto qui»

ROMA - «Per andare in Cina c'è sempre tempo, magari a fine carriera. Io l'ho sempre detto: ho rinnovato con l'Inter e voglio restare qui per vincere tanto». Mauro Icardi non sembra avere in programma nel breve periodo un ricco trasferimento in Estremo Oriente e pensa a godersi la quinta vittoria consecutiva, arrivata col Chievo grazie alla rimonta avviata dal suo gol: «Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando bene, soprattutto sulla testa: ognuno si sacrifica per il compagno. Il terzo posto rimane il nostro obiettivo: abbiamo cominciato male ma ora ci stiamo riprendendo. Personalmente io sono contento se la squadra vince. Questo è un grande gruppo». Inter-Chievo 3-1, che tris per Pioli a San Siro!

PIOLI - «Icardi ha numeri eccezionali». Stefano Pioli si gode il proprio bomber, che anche stasera ha segnato, avviando la rimonta dell'Inter sul Chievo: «Ho allenato altri grandi attaccanti forti, come Klose, ma Mauro è davvero fortissimo: fa gol e fa un grande lavoro per la squadra. Quando ha recuperato palla a centrocampo ha dato un segnale importante, un esempio: tutti si devono sacrificare». Al centro dei riflettori c'era però anche Roberto Gagliardini, all'esordio con la nuova maglia: «Gli ho solo chiesto di giocare come sa: ha qualità importanti, grande personalità e se è arrivato all'Inter è perché se lo merita». Chiusura poi sulla prestazione della squadra, arrivata al quinto successo consecutivo e in ripresa in classifica: «Oggi la lampadina non si è spenta. Siamo andati sotto nell'unica occasione concessa agli avversari, ma sono contento dell'ottima reazione. Dobbiamo continuare così e non guardare la classifica, pensando solo a vincere più partite possibile. Bisogna alzare sempr eil livello, e lo si può are solo col continuo lavoro: stiamo crescendo, ma qualche cosina in più si può fare. Gabigol in Coppa Italia? Sta lavorando bene e penso sia pronto per giocare: vedremo se dall'inizio o a partita in corso»

CLASSIFICA SERIE A

INTER-CHIEVO 3-1

GAGLIARDINI: «SONO IN UN CLUB MONDIALE» - Gagliardini ha parlato delle sue emozioni al debutto a San Siro con l'Inter di microfoni di Premium Sport dopo la vittoria contro il Chievo: «E’ stato un turbinio di emozioni incredibile e potevo anche fare gol: è stato bravo Sorrentino, ma anche il mio colpo di testa era un po’ ‘cileccato’. Già da domani mattina, però, dobbiamo rimetterci a lavorare e pensare al Bologna. Le richieste di Pioli assomigliano a quelle di Gasperini: cambia il modulo e quindi le linee di gioco, ma l’atteggiamento è simile. Mi auguro che il primo gol arrivi presto: devo migliorare un po’ nella finalizzazione, anche a Bergamo è capitato che non sfruttassi qualche buona occasione. Sono stati due giorni intensi, ho capito fin da subito che questo è un club mondiale: c’è pressione, ma anche grande responsabilità e stimolo a dare sempre di più. La Champions? Oggi abbiamo fatto il nostro, vediamo cosa fanno gli altri: l’importante è continuare a concentrarsi su noi stessi, partita dopo partita».