Inter, Pioli: «Suning ambiziosa, futuro importante. Gagliardini merita la Nazionale»

MILANO - Stefano Pioli continua a vincere con la sua Inter, sabato sera contro il Chievo Verona ha ottenuto la 5a vittoria coonsecutiva in campionato, e lavora seriamente per provare ad essere confermato su quella panchina raggiunta nelle diffidenza generale, dopo l'esonero di Frank de Boer, ed ora sempre più salda passato un prmo periodo di crisi: "La comunicazione con Suning è migliorata. La società è vicina con la presenza costante di Steven Zhang e Liu Jun."

FUTURO - Ma ciò che più ispira i tifosi interisti, più del presente, 36 punti e 6° posto in classifica, è il futuro dell'Inter cinese e le buone prospettive di mercato aperte dall'acquisto, caro, dell'ex atalantino Roberto Gagliardini: "Sono molto ambiziosi ed è giusto pensare ad un futuro importante. Ora pero dobbiamo concentrarci sul presente per costruire un grande futuro", dice il tecnico a La Domenica Sportiva. Infine una battuta su come ha convinto la proprietà ad ottenere l'incarico in una fase così caotica come il post de Boer: "Al 'casting' sono stato molto chiaro sulle mie idee della squadra. Ho detto tutto quello che pensavo e spiegato le potenzialità che secondo me l'Inter poteva esprimere. Così li ho convinti."

MERCATO - Ancora a proposito di mercato, Pioli commenta proprio Gagliardini: "Ha fisicità e senso della posizione. E' un ottimo giocatore e merita la Nazionale". Poi chiude il mercato di genaio, in entrata: "Ci saranno movimenti in uscita ma nessun altro acquisto". Il gruppo lo soddisfa: "Ho anche trovato un Candreva molto motivato. L'idea è sfruttare tutta l'imprevedibilita' dell'attacco. Icardi è il nostro primo difensore e il nostro primo attaccante. Si muove per tutto il campo, corre ed è un esempio". Applausi anche per Kondogbia: "Ha le potenzialità per essere un centrocampista completo. Sta giocando più in verticale, recupera tanti palloni. Ma puo' ancora migliorare. Joao Mario? Un grande giocatore che ha bisogno ancora di tempo".