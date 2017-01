Jovetic come Messi e Maradona: due gol in tre giorni al Real

ROMA - Un esordio così al Siviglia non lo avrebbe immaginato nessuno, nemmeno Jovetic. Dopo essere rimasto ai margini dell'Inter e a secco di gol dal 23 aprile scorso, Jo-Jo ne ha segnati due in tre giorni al Real Madrid, in Copa del Rey e in campionato. Un'impresa che avevano compiuto due come Maradona, nel 1983, e Messi, nel 2011. Liga, il Siviglia sorprende il Real: 2-1 di Jovetic al 92' In realtà ci erano riusciti anche Felipe dello Sportng Gijon nel 1989 e Giovanni con il Barcellona nel 1997, ma essere accostato a due mostri sacri come Messi e Maradona farà venire i brividi a Jovetic.

