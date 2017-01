Zaza va al Valencia: ecco tutte le cifre dell'affare

ROMA - Dopo il "periodo difficile" in Inghilterra, Simone Zaza ha scelto la Liga e il Valencia ("la squadra che mi ha voluto più di tutti") per rilanciarsi. "Sono felice di essere qui - le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione - so che Prandelli mi voleva ma anche il club e adesso eccomi qui". Questo dopo l'esperienza in Premier, "dove - dice - sono andato con entusiasmo ma poi tutto è andato fin dall'inizio con il West Ham. Ho pensato che fosse il calcio adatto alle mie caratteristiche ma la colpa è solo mia. Non ci sono andato con la testa giusta, è stata un'esperienza che ho vissuto molto male".

NUOVO CAPITOLO - Adesso però l'attaccante di proprietà della Juventus (che lo ha girato in prestito al Valencia per 2 milioni, con obbligo di acquisto a 16 milioni una volta superate le 10 presenze in campionato, e fermo restando che la squadra, oggi quart'ultima, non retroceda) volta pagina: "La cosa più importante per me ora è partire bene, tranquillo, concentrato, poi le cose vengono da sole. Intanto la cosa più importante è mettere punti in cascina. Prima di firmare per il Valencia sapevo sulla situazione della squadra, ma ho sentito la fiducia della squadra e del club. Qui ci sono molti giocatori forti che possono fare bene". Anche la Juve ha comunicato il passaggio di Zaza al Valencia. Ecco la nota del club sul proprio sito: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Valencia Club de Futbol SAD per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Zaza a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Valencia Club de Futbol SAD di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora il calciatore disputi un determinato numero di partite ufficiali entro il 30 giugno 2017. Il corrispettivo della cessione a titolo definito è stato fissato pari a 16 milioni, pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale».

HA SCELTO LA NUMERO 12 - Zaza, che ha scelto il n° 12, ha detto di non sapere se potrà giocare sabato "perché è quasi un mese che non gioco, ma fisicamente sto bene, devo lavorare, devo migliorare". "Vorrei giocare qui non solo per sei mesi, perché mi piace la squadra, la città, la gente e vorrei restare qui il più a lungo possibile". "Qui - ha aggiunto l'ex Sassuolo - mi sembra di essere in Italia. I tifosi sono esigenti, ma è normale. Se le cose vanno male ovvio che c'è malessere". In Spagna troverà come avversario il suo ex compagno alla Juve, Alvaro Morata: "Sono suo amico - spiega - e sono contento perché adesso siamo vicini. Lui mi conosce e mi ha detto che per me è meglio giocare qui che altrove".