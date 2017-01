Galliani: «L'Everton sa che possiamo prendere Deulofeu solo in prestito»

L'ad del Milan: «Io in futuro dirigente del Torino o dell’Olimpia Milano? No. Ho fatto un giuramento a me stesso, fino a che sarò l’ad del Milan penserò 24 ore al giorno solo al Milan»

TORINO - Adriano Galliani fa il punto sulla trattativa tra Milan e Deulofeu. L'ad precisa però la posizione del club: «L’Everton cede Deulofeu solo a titolo definitivo? Non lo so, stiamo parlando, vedremo. L’Everton sa benissimo che in questo momento possiamo fare solo prestiti puri o con diritti di riscatto. Tra l’altro il giocatore ha un diritto di prelazione da parte del Barcellona, una situazione abbastanza complicata. Comunque domani ne parleremo e vedremo se riusciremo a trovare una soluzione, altrimenti rimarremo così». Per quanto riguarda gli obiettivi del Milan Galliani è chiaro: «Montella ha alzato l’asticella degli obiettivi? Non mi piace fare previsioni o pronostici, il futuro non lo conosco. Quello che è successo fino adesso è molto buono».

IL FUTURO - Galliani dà qualche dettaglio in più anche sul suo futuro: «Io in futuro dirigente del Torino o dell’Olimpia Milano? No. Ho fatto un giuramento a me stesso, fino a che sarò l’ad del Milan penserò 24 ore al giorno solo al Milan. Sono concentratissimo sui colori rossoneri e lo sarò fino all’ultimo giorno. Dal giorno dopo penserò al futuro».