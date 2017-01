Marchisio: «La Juventus ha una rosa molto importante»

ROMA - Marchisio vuole rialzarsi subito. La sconfitta contro la Fiorentina ha alimentato le speranze delle inseguitrici in campionato, ma il centrocampista della Juventus è sicuro che la sua squadra sappia reagire: «Abbiamo esami ogni tre giorni - dice ai microfoni di Sky Sport 24 - domenica non è stata una buona prestazione, ma dobbiamo guardare avanti perché bisogna essere pronti. Festa per il nuovo logo della Juventus: quante bellezze a Milano! Dobbiamo pensare al lavoro quotidianamente, pensando come migliorare, partita dopo partita».

L'ASPETTATIVA - L'obiettivo, come sempre, è quello di alzare trofei: «Nel 2017 – continua Marchisio – Quello che si aspettano tutti, noi compresi, è che continuiamo ad alzare trofei importanti: siamo felici dei cinque Scudetti di fila ma il nostro obiettivo è quello di non fermarsi mai e migliorarsi sempre, nel quotidiano».



ROSA IMPORTANTE - Marotta continua a lavorare, per rinforzare la rosa sul mercato, la squadra però è già molto forte: «Sappiamo di avere una rosa molto importante, con qualità che possono essere espresse solo lavorando giorno per giorno: il talento da solo non può andare da nessuna parte».