Calciomercato Milan, Galliani: «Inviata ultima offerta per Deulofeu, se accettano bene»

ROMA - Il Milan prova a modificare la propria offerta all'Everton per avere l'attaccante esterno Gerard Deulofeu: non più prestito secco, ma "prestito oneroso con diritto di riscatto", ha spiegato l'ad Adriano Galliani, che nel tardo pomeriggio ha inviato al club inglese «una mail con questa ultima e definitiva offerta». «Se la accettano bene, sennò... - ha detto Galliani lasciando Casa Milan -. Noi abbiamo fatto un passo in avanti, vediamo se loro accettano».

Milan, braccio di ferro per Deulofeu

LE PAROLE DI KOEMAN - Ronald Koeman spinge Deulofeu verso il Milan. L'allenatore dell'Everton in conferenza stampa ha parlato anche della situazione del suo calciatore, seguito dal Milan: «Ho parlato con Gerard - ha detto Koeman - ed è una situazione difficile per lui. Se trova una squadra in cui poter giocare con continuità, per me non c'e' problema ma la decisione finale spetta alla dirigenza». Secondo la BBC, l'Everton sarebbe in attesa di un rilancio del Milan ma sull'attaccante spagnolo di 22 anni ci sarebbero anche Ajax e Middlesbrough.

