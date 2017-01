Palermo, Corini: «Mi attendo che la squadra sia rinforzata»

PALERMO - "Sono stato a colloquio col presidente. Abbiamo parlato per una mezzora e mi ha esposto il suo pensiero e io ho espresso il mio. Mi ha detto che avrebbe parlato con il direttore sportivo Salerno e che lo avrebbe messo a conoscenza di questi pensieri e che poi mi avrebbe fatto sapere". Così il tecnico del Palermo, Corini, alla vigilia della gara con l'Inter, commenta la situazione della propria panchina: "Mi sono sentito rafforzato, ma non dopo l'inconto, ma per quanto accaduto nella settimana prima della gara con il Sassuolo. Per la risposta dei ragazzi e dell'ambiente, per la compattezza che c'è stata che mi ha dato forza in un momento difficile".

CONTINUO A COMBATTERE - "Io ho fatto la mia scelta e sono qui per continuare a combattere. Col direttore abbiamo parlato di come migliorare la squadra, ne avevo parlato anche con Zamparini lunedì. Ora mi attendo che venga fatto qualcosa per migliorare la situazione. Ci sono errori strutturali che hanno portato ad essere in zona retrocessione. Nei limiti del possibile mi aspetto che questa squadra venga rinforzata con giocatori che conoscono il campionato e che hanno partite nelle gambe".

