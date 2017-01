Il Torino si concentra sul calciomercato in uscita: oltre a Martinez via anche Maxi Lopez?

TORINO - Nuovi contatti nei giorni scorsi tra l'agente di Josef Martinez, attaccante del Torino, e il Trabzonspor. La squadra turca ha proposto un quadriennale al giocatore e sembrerebbe disposta ad offrire una cifra intorno ai 2 milioni di euro ai granata per accaparrarsi il venezuelano, cifra ritenuta bassa dal Torino che vorrebbe almeno 4 milioni, ma che potrebbe decidere di abbassare le pretese a 3,5 circa per chiudere l'affare. Torino, ecco Carlão: subito il primo allenamento Sul giocatore, acquistato dagli svizzeri dello Young Boys nel 2014, c'è interesse anche da parte di altri club (dal Belgio e dalla Bundesliga), ma per il momento non sono arrivate offerte concrete e il tempo stringe. Il Trabzonspor ci prova, il Toro prende tempo in attesa di offerte migliori. E intanto, in casa Toro, ci sarà da risolvere la grana Maxi Lopez, escluso a sorpresa dalla lista dei convocati per Bologna da Mihajlovic, nonostante la squalifica di Belotti. Una "punizione" che potrebbe mettere a rischio la posizione dell'argentino, fino a ieri non in discussione, ma da oggi meno solida. L'argentino ha sempre detto di voler rimanere a Torino almeno fino al termine della stagione, ma avrà digerito l'ennesima bocciatura? Se ne andrà con la 'lavatrice sulle spalle'? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

