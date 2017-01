Calciomercato Crotone, c'è Ely dal Milan. In arrivo l'egiziano Fathi

CROTONE - Il Crotone non sta fermo a guardare in questa finestra di mercato. Come esterno offensivo potrebbe arrivare in giornata Mostafa Fathi, egiziano che poi da giugno andrà al Torino. Per la difesa la chance è riuscire ad avere Rodrigo Ely dal Milan in prestito, mentre per l'attacco si sta provando a stringere per Filip Raicevic del Vicenza. Sarebbe lui il giocatore intorno al quale si costruirebbe il nuovo attacco per il prossimo anno. La società calabrese pensa anche al centrocampo, dove resta viva l'opzione Mathieu Bodmer, svincolato dal Nizza.

