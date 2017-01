La conferma arriva dall'agente Andrea D'Amico: «Ma non sarà facile strapparlo al Toronto. Parleremo con il club»

ROMA - Sirene provenienti dalla Cina per Sebastian Giovinco. A rivelarlo, ai microfoni di Sky Sport 24, Andrea D'Amico, agente dell'ex giocatore della Juventus, da due anni star del Toronto e della Major League Soccer. «I cinesi sembrano molto interessati, ma credo che non sarà facile strapparlo al Toronto - ha spiegato D'Amico -. Hanno presentato un'offerta importante, parleremo con il club per vedere, insieme a Sebastian, cosa fare».

