Calciomercato, nuova chance per Adriano? Il Boavista prova a ingaggiarlo

RIO DE JANEIRO - Si profila un nuovo possibile ritorno in campo per Adriano. L'Imperatore, ex Inter, non gioca una partita dal 14 maggio dell'anno scorso quando scese in campo con il Miami United, club di terza serie Usa di cui è anche azionista, in un'amichevole contro il Las Vegas City. Il Boavista, club che prende il nome dal quartiere carioca di Alto da Boavista, ha avuto però l'idea di proporgli un ingaggio per il campionato 'Estadual' che comincia sabato, quando il 'Verdao' di Rio affronterà il Flamengo. Il dirigente del club Joao Paulo Magalhaes ha spiegato che non c'è ancora una trattativa, «ma Adriano è un 'craque' e per lui le nostre parte saranno sempre aperte. Oltretutto ci alleniamo nel centro sportivo Cfz (di proprietà di Zico, ndr) che si trova a Recreio dos Bandeirantes, quindi a dieci minuti da casa sua. Speriamo che gli venga voglia di tornare in campo...». Il ritorno dell'Imperatore: Adriano a San Siro per Inter-Lazio

VECCHIE CONOSCENZE - Se l'Imperatore accetterà la proposta, ritroverà nel Boavista un allenatore, Joel Santana, con cui ha lavorato nel Flamengo, e l'ex compagno di squadra in rossonero Felipe, terzino diventato mezzala che anni fa venne a lungo 'inseguito' dalla Roma, che però non riuscì mai a portarlo a Trigoria.

