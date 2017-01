Ora è ufficiale: rescissione consensuale per Cassano con la Sampdoria

ROMA - E' arrivata anche l'ufficialità: il capitolo Sampdoria per Antonio Cassano si conclude qui. La società di Ferrero, dopo mesi da separati in casa, ha infatti comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante barese, che non è più quindi un giocatore blucerchiato.

INDIZIO SOCIAL - Già nel pomeriggio era arrivato un'indizio riguardo la firma della risoluzione attraverso il profilo Twitter della moglie dell'ex Milan e Inter, Carolina Marcialis, che aveva pubblicato l'emoji di una mano con la penna.

. ? — Carolina Marcialis (@chriscarol99) 25 gennaio 2017

IL COMUNICATO - In serata è poi arrivato il seguente comunicato del club, che ha così messo la parola fine alla vicenda: «L’U.C. Sampdoria e Antonio Cassano comunicano di aver risolto consensualmente il contratto in essere. Al calciatore sarà permesso di continuare gli allenamenti con la formazione Primavera».

CASSANO-SAMPDORIA: ORA E' FINITA

