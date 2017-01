Dybala-Juventus, rinnovo dietro l'angolo: incontro a Milano

L'attaccante bianconero è a Milano per parlare con il proprio agente dell'imminente adeguamento con la Vecchia Signora

MILANO - Paulo Dybala ha incontrato a Milano il suo agente Pierpaolo Triuzzi. La Joya ha parlato con il suo procuratore dell'imminente rinnovo di contratto con la Juventus. L'incontro, svoltosi all'hotel Michelangelo, si è concluso intorno alle 19.45 ed è stato un primo colloquio in vista del corposo adeguamento. Come confermato da Beppe Marotta negli scorsi giorni, il contratto della Joya verrà adeguato "al livello di quelli dei giocatori della sua caratura". Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile assalto del Real Madrid e, anche per questo motivo, la Juventus vuole blindare il suo gioiello più prezioso.

MAROTTA: "RINNOVO DI DYBALA MAI IN DUBBIO"

IL SALTO - È stata la stessa Juventus a voler riconoscere un adeguamento a Dybala in seguito alle prestazioni da campione dell'argentino che hanno portato alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, l'anno scorso, e ai gol che è già riuscito a segnare in questa stagione. Attualmente la Joya guadagna 2,2 milioni di euro e la previsione è che andrà almeno a raddoppiare il suo compenso.