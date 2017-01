Asse toscano di calciomercato: Fiorentina, è fatta per Saponara

L'attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto per 8 milioni più due di bonus, scelto da Sousa per sostituire Zarate

FIRENZE - Saranno pochi i chilometri da percorrere, a differenza dei soldi che la Fiorentina metterà sul piatto per mettere le mani sul suo cartellino in questi ultimi giorni di calciomercato e portarlo via dall'Empoli. Il calciatore in questione è Riccardo Saponara, che si appresta a raggiungere Paulo Sousa. Il trequartista, fortemente voluto dal tecnico della Fiorentina, arriva in prestito con obbligo di riscatto per 8 milioni più due di bonus al termine di una trattativa lampo. Saponara ha un contratto con l'Empoli è in scadenza il 30 giugno del 2018. La Fiorentina ha individuato in lui il sostituto dell'argentino Mauro Zarate passato al Watford di Walter Mazzarri.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

MARTUSCIELLO: «SAPONARA IL NOSTRO DYBALA»