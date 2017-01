Calciomercato, Paredes-Juventus, nessun'offerta. Ma a Roma è già bufera

ROMA - Paredes alla Juventus? Solo rumors finora, da Torino è arrivata la smentita. Sono bastate le voci però a scatenare la rabbia e la paura dei tifosi della Roma, che temono un nuovo caso Pjanic. Nelle radio romane e sul web da questa mattina, quello di Paredes è un argomento molto caldo. Il centrocampista potrebbe lasciare la Roma nei prossimi giorni, se arrivasse un'offerta concreta, superiore ai 20 milioni. Ma finora si era parlato di Liverpool, Psg o altre squadre all'estero, e la Juventus, va precisato, non ha presentato un'offerta.



RABBIA TIFOSI - L'umore dei tifosi comunque è cambiato radicalmente quando ha cominciato a circolare il nome della Juventus. Per Pjanic c'era la clausola, il senso di molti commenti in radio e sul web, quindi era inevitabile, ma questa seconda cessione non sarebbe digerita con tanta semplicità dai tifosi della Roma. Paredes ieri notte ha pubblicato una foto che lo ritrae in azione con la maglia della Roma su Instagram, e subito i commenti si sono sprecati: qualche juventino che lo invitava a trasferirsi a Torino, e tantissimi giallorossi che lo pregavano di non andar via, hanno tempestato la sua bacheca.