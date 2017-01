Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo solo in prestito, senza obbligo

TORINO - La Juve ribadisce che il suo mercato è chiuso, che non prenderà né un centrocampista né un terzino, ma è sempre attentissima alle occasioni last minute. In Germania non escludono un rilancio per Luiz Gustavo, possibile però solo in prestito senza obbligo di riscatto e perciò remoto, mentre il club continua a smentire le indiscrizioni su Paredes. Evra si presenta ai suoi nuovi tifosi dell'Olympique Marsiglia Difficilissima l’ipotesi Kolasinac (e non solo perché, dietro Alex Sandro, c’è fiducia in Asamoah e Mattiello): bisognerebbe infatti fare i conti con il Chelsea.

