Roma, Manolas fuori: il calciomercato non c'entra

GENOVA - Partiamo dalla fine. Kostas Manolas esce dagli spogliatoi con le mani in tasca, saluta affettuosamente l'ex ds romanista Pradè e poi incrocia il direttore sportivo in carica, Ricky Massara. Comincia un colloquio di almeno tre-quattro minuti, sereno nei toni ma significativo nella sostanza in questa strana domenica genovese. Per la prima volta da quando è alla Roma, Manolas è stato escluso da un allenatore per scelta tecnica. Spalletti l'ha giustificata chiarendo che intendeva affrontare la Sampdoria con un difensore più bravo nell'impostazione.[...]

Spalletti difende Vermaelen



FUTURO - Di sicuro il mercato, almeno in questa storia, sembra non incidere. Che Manolas sia scontento della propria situazione contrattuale è noto: la vecchia promessa di Sabatini di adeguamento salariale non è stata rispettata a causa dei nuovi paletti imposti dal presidente Pallotta. Serie A: Sampdoria-Roma 3-2, le immagini della sconfitta giallorossa E' dunque probabile, se non scontata, la sua partenza a fine stagione, possibilmente entro il 30 giugno per incidere sul bilancio in corso. Difficile invece che la cessione maturi negli ultimi due giorni di mercato: non sono arrivate offerte sconvolgenti. Manolas dovrebbe rimanere anche se, da ieri, ha scoperto di non essere insostituibile.

