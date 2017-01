Calciomercato Roma, sondaggio per Baselli. Seguito anche Donsah

Gli ottimi rapporti con il Torino potrebbero far pensare a un nuovo intreccio di mercato. Mihajlovic, intanto, non perde le speranze per Castro del Chievo

ROMA - Il Torino non ha perso definitivamente le speranze per Lucas Castro. E' previsto per oggi un nuovo incontro con la dirigenza del Chievo, forse l'ultimo, per cercare di capire se ci sono ancora margini di trattativa. Il giocatore è già a Milano e incontrerà il suo agente per fare il punto della situazione e definire il suo futuro (ha un contratto in scadenza nel 2018).

Calciomercato, tutti i trasferimenti già perfezionati

Sul centrocampista argentino c'è anche la Lazio, ma il Toro vuole provare a fare un ultimo tentativo. L'alternativa è rappresentata da Godfred Donsah, ma la richiesta del Bologna per il ghanese è altissima (12 milioni) e sul 20enne c'è anche la Roma, che nelle ultime ore ha fatto un sondaggio anche per Daniele Baselli. Gli ottimi rapporti tra Toro e Roma potrebbero far pensare ad un nuovo intreccio di mercato, ma il tempo stringe ed entrambe le squadre necessitano di rinforzi in mezzo al campo. Mihajlovic ha chiesto Castro, vedremo se verrà accontentato.

Paredes ci crede: «Resto alla Roma»

Manolas fuori, il calciomercato non c'entra