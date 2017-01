FIRENZE - Oggi sarà presentato Riccardo Saponara, l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina. Prestito biennale dall'Empoli, con obbligo di riscatto attorno agli otto milioni. Caceres, proposto ai viola, viene considerato un rischio: senza squadra da un semestre e con un grave infortunio alle spalle, non convince. Il mercato dei viola, in buona sostanza, è pronto per il gong finale. Oltre a Saponara, sono arrivati Sportiello e i giovani aggregati in Primavera Illanes, Scalera e Castrovilli.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO