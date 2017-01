TORINO - Per il Genoa il sogno Hernanes sembra destinato a restare tale. Questo pomeriggio la società torinese ha deciso di togliere dal mercato il centrocampista brasiliano insieme ai giovani Mattiello e Mandragora. A confermare Hernanes alla Juve è stato proprio Allegri, per nulla convinto di privarsi di una pedina molto utile in una zona di campo cruciale per il suo gioco. Resteranno a Torino anche Mandragora (fortemente richiesto dal Pescara) e Mattiello.

HIGUAIN: «NAPOLI? SONO SERENO»