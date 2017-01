Calciomercato Roma: no del Torino per Baselli, ora tutto su Donsah

Il club di Cairo ha detto no all'offerta della dirigenza romanista per il giovane centrocampista di Mihajlovic. L'obiettivo si sposta sul ghanese del Bologna

TORINO - Nonostante l'arrivo di Grenier, la Roma continua a cercare rinforzi a centrocampo. La cessione del brasiliano Gerson al Lille è imminente, l'ufficialità dovrebbe arrivare in serata o al più tardi domani mattina, e la dirigenza giallorossa si è mossa tempestivamente facendo un tentativo per Daniele Baselli: offerta di prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni + bonus, prontamente rispedita al mittente. Cairo non intende privarsi del centrocampista, nonostante l'ex Atalanta non sia un titolare inamovibile per Mihajlovic, e salvo clamorosi rilanci, Baselli dovrebbe rimanere a Torino.

DONSAH - Ora la Roma proverà a virare su Godfred Donsah: l'agente del giocatore ghanese è a Milano e nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con il ds Massara, per cercare di capire se ci sono margini di trattativa. Per ora non filtra grande ottimismo, la richiesta del Bologna sembra essere proibitiva (12-13 milioni), ma la volontà del giocatore, come abbiamo visto in tanti casi, potrebbe essere decisiva. Donsah spinge per diventare un giocatore della Roma, ma il tempo stringe.