Gerson-Lille, problemi nella trattativa: rischia di saltare

ROMA - Sembrava cosa fatta il trasferimento di Gerson dalla Roma al Lille, e invece la trattativa rischia clamorosamente di saltare a poche ore dalla chiusura del mercato. A complicare la situazione il mancato accordo tra la società francese e il brasiliano (mentre tra i due club l'intesa è stata già raggiunta sulla base del prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto a 13), tanto che a Trigoria sono ancora in attesa dei contratti firmati da Gerson. Rispetto all'ottimismo che si respirava ieri, adesso in casa Roma si regista una situazione di stallo e, in attesa di capire come evolverà la situazione, nessuno intende sbilanciarsi.

INTRIGO PAREDES, LA ROMA ASPETTA OFFERTE

TUTTE LE TRATTATIVE DI CALCIOMERCATO