Diretta Calciomercato, le trattative dell'ultimo giorno

1 di 3 Successiva

ROMA - Affari, accordi e trattative. È l’ultimo giorno di calciomercato. Corriere dello Sport seguirà tutto in tempo reale e vi racconterà ogni movimento last minute. Fino alle 23 può accadere di tutto.

Aggiorna la diretta

12.54 - GERSON-LILLE, ECCO I PROBLEMI DELLA TRATTATIVA

La Roma aveva già l'accordo. Difficoltà tra il brasiliano e il club francese

12.50 - MISTERO EL KADDOURI: TRABZONSPOR O EMPOLI?

La foto del trequartista del Napoli che firma un pre-contratto con il club turco è di qualche giorno fa. Al momento si trova a Milano

12.40 - ROMA, SVEDKAUSKAS IN PRESTITO AL CATANZARO

Il portiere lituano lascia la Lupa Roma e va in Calabria

12.37 - TORINO, NO DELLO STOKE PER IMBULA

Dall'Inghilterra: lo Stoke City ha rifiutato un'offerta del Torino per Giannelli Imbula. Il club granata avrebbe provato ad ingaggiare il giocatore in prestito secco (di Matteo Pedrosi)

12.34 - MODENA, ARRIVA FAUTARIO DAL PISA

Il difensore è stato acquistato a titolo definitivo

12.30 - BROSCO AL VERONA

È ufficiale. Rimarrà in prestito al Latina fino al termine della stagione (di Matteo Pedrosi)

12.27 - RANOCCHIA-HULL CITY, È UFFICIALE!

Il difensore lascia l'Inter in prestito per i prossimi sei mesi

| We are delighted to announce the loan signing of Andrea Ranocchia from @Inter_en #WelcomeAndrea pic.twitter.com/mMJ24CkInE — Hull City (@HullCity) 31 gennaio 2017

12.25 - LAZIO, MORRISON VA AL QPR

Il centrocampista si trasferisce nella Serie B inglese in prestito con diritto di riscatto

12.21 - REGGINA, PRESO FALL: LASCIA L'ANDRIA DOPO SEI MESI

Un gol in 14 partite: l'attaccante senegalese si trasferisce nel club calabrese

12.19 - IL GENOA ACQUISTA L'INTERO CARTELLINO DI SIMEONE

Poco più di 2 milioni al River Plate per il restante 35%, il Cholito è ora totalmente del club di Preziosi