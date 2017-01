ROMA - Il Chelsea ha offerto 30 milioni per il cartellino di Candreva, ma si è subito scontrato con il secco no da parte dell’Inter. Il club italiano ha poi offerto Biabiany e la squadra di Conte ha soltanto fatto un pensierino. L’esterno francese ha rifiutato Palermo, Genoa, Chievo e Atalanta, ma non i Blues. L’offerta da Londra non è mai partita. Stasera Candreva partirà titolare nell'undici di Pioli contro l'ex squadra nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia.

