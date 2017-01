Calciomercato Roma, salta ufficialmente Gerson al Lille: francesi su Kishna

ROMA - Salta il passaggio in prestito di Gerson dalla Roma al Lille: per il centrocampista brasiliano, che si stava già recando nella città francese, sarebbero infatti subentrati problemi legati all'ingaggio, che inizialmente hanno rallentato la trattativa, portandola poi a tramontare del tutto. Il giocatore tornerà quindi nella capitale, mentre secondo le ultime indiscrezioni il Lille avrebbe deciso di cambiare obiettivo, puntando Ricardo Kishna della Lazio. L'esterno olandese, in uscita dal club capitolino, interesserebbe ai francesi, che avrebbero così superato il Chievo nella corsa per assicurarselo.

