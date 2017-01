Calciomercato: Gerson, il papà agente fece saltare anche il prestito al Frosinone

ROMA - La Roma con l'affare Gerson al Lille sfumato, perde 18 milioni. Il centrocampista brasiliano, che era volato in Francia per firmare il suo nuovo contratto, ora tornerà a Trigoria agli ordini di Spalletti. Nella vicenda ha pesato l'intervento del padre procuratore di Gerson, che non ha trovato l'accordo economico con il Lille per l'ingaggio di suo figlio, quando invece tra i due club era tutto fatto per il prestito a 5 milioni e il diritto di riscatto fissato a 13.

Roma, salta Gerson



IL PRESTITO SALTATO - Il papà agente di Gerson era stato già decisivo quando si oppose al prestito al Frosinone del figlio, su cui Sabatini aveva molto insistito. La Roma pensava che un'esperienza in una squadra italiana sarebbe stata molto utile per la crescita di Gerson, ma il padre fu irremovibile, così la Roma fu costretta a rispedirlo alla Fluminense, in Brasile per sei mesi.