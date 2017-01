Ufficiale: il terzino che era in prestito al Latina torna in Brasile

FIRENZE - Gilberto lascia l'Italia. Il terzino aveva iniziato questa stagione in prestito al Latina. Ora la Fiorentina ha reso noto che è stato consensualmente risolto l'accordo con il club laziale e che il brasiliano è tornato in patria per giocare nel Vasco Da Gama. L'esterno è stato ceduto in prestito al club verdeoro fino al 31 dicembre 2017. In questa prima parte di stagione con il Latina, Gilberto ha collezionato solamente 9 presenze.

