Milan, il closing del Venerdì Santo

MILANO - È tutto pronto per un nuovo accordo tra Fininvest e Sino-Euorope sports per un ulteriore slittamento del closing, al 14 aprile, Venerdì Santo, per la cessione del Milan. Secondo quanto emerso ieri, Fininvest e i suoi consulenti (primo fra tutti l’advisor Lazard) sarebbero stati rassicurati dall'ulteriore documentazione ricevuta nei giorni scorsi sulla consistenza patrimoniale di Yonghong Li (unico superstite delle cordate che si sono alternate in questi mesi) e la struttura finanziaria finanziaria dell'operazione che dovrebbe garantire un esborso totale di 320 milioni di euro (a favore di Fininvest) più altri 100 milioni per la costruzione del nuovo Milan. Una firma sul nuovo accordo è attesa già oggi con il versamento di una terza caparra da 100 milioni. Sempre secondo fonti vicine alla trattativa, anche da parte dei soggetti bancari italiani coinvolti (Unicredit) ci sarebbe un generale nulla osta a procedere, dal momento che i pagamenti fin qui effettuati dagli investitori cinesi sono sempre stati realizzati tramite banche riconosciute e non viene segnalata alcuna situazione di criticità.

PROROGA OK - Fininvest e Ses hanno ultimato la stesura del testo finale dell'accordo che prevede lo slittamento del termine per il closing a metà aprile, a fronte come detto di un'ulteriore caparra di 100 milioni. La scadenza per il versamento di questa somma al momento sarebbe ancora prevista per oggi anche se lo slittamento per ragioni pratiche del bonifico all'inizio della settimana prossima non viene considerata un'eventualità da escludere e, comunque, non avrebbe ripercussioni negative. I 100 milioni annunciati si andrebbero ad aggiungere ai 200 ricevuti a titolo di caparra fra agosto e dicembre in attesa del saldo da riconoscere a Fininvest per l’acquisizione del 99,3 per cento delle quote del Milan. Con 300 milioni contabilizzati sarebbero 220 i milioni di euro necessari, entro il 14 aprile, per concludere la trattativa. I nuovi padroni si dovrebbero impegnare anche a contabilizzare i 220 milioni di debiti, mettendo, come detto, a disposizione del Milan almeno 100 milioni da utilizzare per la campagna-acquisti estiva.

