Everton: Lukaku rinnova, anzi no

LIVERPOOL (Inghilterra) - Quando c'è di mezzo qualche giocatore di Mino Raiola, tutto può succedere. Lo hanno provato sulla propria pelle i tifosi dell'Everton, pronti a gioire per il rinnovo di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga era lì per firmare, quando ha cambiato idea improvvisamente, non prensentandosi all'appuntamento per il rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2019. Lo racconta il quotidiano spagnolo Sport, che spiega il no con un semplice motivo: Lukaku vuole giocare la Champions League e con l'Everton difficilmente potrà farlo. Una grana per Koeman, che in estate, quindi, vedrà probabilmente andar via la sua punta di diamante. Lukaku già l'anno scorso aveva rifiutato trasferimenti in club più importanti, tra cui la Juventus, sostenendo di non essere ancora pronto verso il grande passo. Ora, con il titolo di capocannoniere della Premier che non sembra così irraggiungibile (19 gol come l'infortunato Kane), le carte in tavola sono cambiate.

