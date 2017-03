Calciomercato, la Lazio blinda Lombardi: c'è il rinnovo

ROMA - La stagione sta entranbdo nella sua fase decisiva ma la Lazio già pensa al futuro e lo fa nel segno di Simone Inzaghi, blindando uno dei ragazzi cresciuto nelle giovanili sotto la guida del tecnico che in questi mesi è stato capace di valorizzare diversi giovani del vivaio, dal portiere Strakosha al centrocampista Murgia fino al 21enne esterno Lombardi. E proprio quest'ultimo, riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra (12 presenze e un gol in campionato) dopo il prestito all'Ancona in Lega Pro, ha appena rinnovato il proprio contratto con il club capitolino, che ne ha ufficializzato il prolungamento fino al 2022.

CALCIOMERCATO LAZIO, QUATTRO COLPI PER IL FUTURO (VIDEO)