Roma, Spalletti a Milano: ma il giallo è risolto

ROMA - Il giallo di Luciano Spalletti a Milano è durato meno di una puntata di C.S.I.. Il tecnico della Roma è stato immortalato in una foto che lo ritraveva nella stazione centrale milanese, e che ha scatenato i commenti dei tifosi sui social, alimentando le indiscrezioni sul suo futuro.

GIALLO RISOLTO - Spalletti, del resto, non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua permanenza a Roma e la sua presenza a Milano ha destato più di un sospetto. Allarme rientrato però, perché per l'allenatore non c'era in programma un incontro con Inter o Milan. Molto più semplicemente, Spalletti era a Milano per partecipare alla serata benefica organizzata al Teatro Nuovo di per festeggiare i 60 anni di Bruno Arena, comico dei Fichi d'India colpito da emorragia cerebrale nel 2013. L'allenatore, rientrato a Roma, domani dirigerà gli allenamenti con una doppia seduta per la squadra in vista dell'impegno di sabato con l'Atalanta.