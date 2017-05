Calciomercato: «Dopo la Roma, anche il Barcellona scarica Vermaelen»

Il difensore belga tornerà al Barça dopo il prestito al club giallorosso, che non eserciterà il diritto di riscatto. Ma anche il futuro in blaugrana appare segnato

ROMA - Thomas Vermaelen a fine stagione tornerà sicuramente al Barcellona, lasciando quella Roma di cui quest'anno è stato oggetto misterioso, se non a tratti quasi deleterio considerata l'espulsione rimediata subito nella prima gara di stagione, Porto-Roma, andata dei preliminari di Champions League, con il mancato accesso alla ricca ompetizione europea che ha fatto da apripista all'annata di delusioni giallorosse. Calciomercato Roma: chi resta, chi parte e i dubbi di Monchi

ROMA, SPALLETTI DIFENDE VERMAELEN MA I NUMERI LO BOCCIANO

VIA DAL BARCA - La notizia, però, è che anche il Barça non sembra intenzionato a confermare il difensore belga. Oltre lo scarso rendimento di questa stagione romanista, con il 31enne impiegato per poco più di 600 minuti totali da mister Spalletti, è soprattutto la tenuta fisica di Vermaelen a supportare l'idea catalana di cedere la prossima estate l'ex centrale di Ajax e Arsenal, come fa sapere la testata spagnola As.