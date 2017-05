Calciomercato Roma: Pellegrini e Defrel se salta Kessie

ROMA - La Roma riparte dai giovani. Monchi non molla Kessie, ma ha dato l’ultimatum all’ivoriano. Dopo aver alzato l’offerta, la società giallorossa aspetta una risposta che è slittata di una settimana: c’è da dire che adesso è l’Atalanta che ha chiesto tempo. Aspetta la Roma e aspetta il Milan che affronterà sabato sera la squadra di Gasperini. Attenzione però: non è la risposta ai rossoneri, che pure ci sono e hanno pareggiato l’offerta dei giallorossi (senza però formalizzarla ancora per iscritto), a causare il rinvio. Calciomercato Roma: chi resta, chi parte e i dubbi di Monchi Potrebbe semmai essere il fatto che con un punto l’Atalanta sarà matematicamente in Europa e a quel punto potrebbe considerare virtualmente chiusa la stagione, tanto da poter cedere un altro suo pezzo pregiato. Intanto il ds spagnolo ha preso in mano anche la trattativa per Pellegrini e Defrel. Il procuratore dei due giocatori del Sassuolo, Giampiero Pocetta, è stato a Trigoria per incontrare Monchi il giorno della sua presentazione ufficiale e da allora sono proseguiti i contatti, l’ultimo c’è stato due giorni fa. La Roma vuole i due giocatori che aveva provato a prendere a gennaio, fino agli ultimi giorni di mercato. Roma, le 50 sfumature di Spalletti Due profili interessanti, con i quali Spalletti avrebbe voluto provare ad avvicinarsi alla Juve. Ma non è stato possibile averli. Adesso la Roma ci riprova. Per Pellegrini farà valere il diritto di riacquisto, fissato a dieci milioni con una scrittura privata tra le due società. Defrel aveva conquistato Spalletti nella partita di andata a Reggio Emilia. In quella occasione fu utilizzato da centravanti e mise in difficoltà la difesa giallorossa giocando tra le linee. Il francese ha 25 anni e rientra nella linea dei giovani che si è data la Roma.

