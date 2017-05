Calciomercato Roma, Salah nel mirino del Liverpool

Secondo la stampa inglese, Jurgen Klopp starebbe pensando all'egiziano per rafforzare la squadra in ottica Europa

ROMA - Dopo il Chelsea, potrebbero aprirsi di nuovo le porte della Premier League per Mohamed Salah. L'indiscrezione è del Daily Mail. Il Liverpool sta per staccare il biglietto per la prossima Champions League e Jurgen Klopp starebbe pensando all'egiziano per rafforzare la squadra in ottica Europa.

L'attaccante era stato nel mirino dei Reds già nel gennaio 2014 ma all'epoca la spuntò il Chelsea che un anno dopo lo trasferì in prestito alla Fiorentina nell'ambito dell'operazione Cuadrado. Due estati fa il passaggio alla Roma. L'operazione è comunque complicata: il club giallorosso non sarebbe intenzionato a lasciare partire uno dei suoi migliori giocatori, autore fino a questo momento di 13 gol in campionato.

