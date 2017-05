Calciomercato, conferme su Garay: «È lotta Inter-Chelsea»

Media spagnoli e inglesi rilanciano del duello tra i Blues di Conte e il club di Suning per il 30enne difensore argentino, in uscita dalla squadra spagnola

ROMA - Duello di calciomercato tra Inter e Chelsea per Ezequiel Garay. A scriverlo è la testata Capital Deporte, le cui indiscrezioni, rilanciate dai media inglesi, assicurano come entrambe le squadre abbiano messo nel mirino il 30enne difensore in uscita dal Valencia. Il club spagnolo vuole infatti aprire le porte alle società interessate all'argentino, nella speranza di poter recuperare interamente, o almeno in parte, i circa 20 milioni di euro sborsati l'estate scorsa per acquistarlo dallo Zenit San Pietroburgo. Sabatini nuovo coordinatore tecnico di Suning: la presentazione

ESPERIENZA INTERNAZIONALE - L'obiettivo interista Garay, centrale forte soprattutto nei duelli aerei, sarebbe considerato anche da Antonio Conte come il profilo adatto per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione che rivedrà il Chelsea tornare in Champions League, peraltro senza l'apporto di John Terry, pronto a dare l'addio ai Blues in estate. Prima di approdare al Mestalla dalal Russia nell'agosto 2016, Garay ha giocato in Europa con Racing Santander, Real Madrid e Benfica.

