In Inghilterra: «Il West Ham vuole Mertens: pronti 30 milioni»

NAPOLI - Nonostante Dries Mertens sia vicino al rinnovo di contratto, cominciano a suonare le sirene inglesi.

L'attaccante del Napoli, in gol per 25 volte in questa stagione - come riporta il quotidiano britannico "The Sun" -, è entrato nel mirino del West Ham. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro. Una cifra importante per la società di Aurelio De Laurentiis ma non è detto che l'ex Psv abbia voglia di raggiungere la squadra dove attualmente milita Angelo Ogbonna per una ragione: non giocherebbe in Europa.

