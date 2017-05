Calciomercato: «Atletico Madrid su Belotti se non torna Diego Costa»

TORINO - Nuovo spauracchio di mercato per i tifosi del Torino che temono di perdere la giovane stella Andrea Belotti: arriva dalla Spagna dove, nel programma "El Partidazo" della radio Cadena Cope, rivelano che l'Atletico Madrid avrebbe individuato nel centravanti granata la seconda scelta per la prossima stagione nel caso in cui fallisse l'obiettivo primario, che è quello di far rientrare Diego Costa dal Chelsea.

CALCIOMERCATO

"PRONTI 60 MILIONI" - Come ha più volte ricordato il patron del Torino Urbano Cairo, l'intenzione del club granata è quella di trattenere il giocatore per almeno un'altra stagione, ma nulla potrebbe impedirne la partenza di fronte ad un club disposto a versare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro. L'Atletico di Diego Simeone, sempre secondo "El Partidazo", tenterebbe una trattativa per scendere fino a 60. Parti quanto mai lontane, dunque. Il 23enne attaccante, 25 reti in 33 gare quest'anno in Serie A (più 2 in Coppa Italia), lo scorso dicembre ha prolungato fino al 2021 il proprio contratto con i granata.

TUTTO SUL TORINO