Calciomercato Lazio, Inzaghi verso un triennale

ROMA - Passerà Crotone e sarà la settimana di Inzaghi, del nuovo contratto, dell’ufficializzazione dell’accordo con Lotito, salvo complicanze improvvise, al momento escluse. Nelle ultime ore si è iniziato a ragionare su un accordo triennale, dunque su un contratto più lungo (di un anno) rispetto a quello in essere. Oggi come oggi Inzaghi guadagna 400mila euro ed è legato alla Lazio sino al 2019, il prolungamento (biennale) è scattato automaticamente con il raggiungimento dell’Europa. Lotito ha presentato a Simone una proposta diversa rispetto a quella che è sempre stata riservata a tutti gli altri tecnici: un contratto di tre anni lisci, con scadenza 2020, senza clausole, senza opzioni, con un ingaggio da un milione più bonus legati ad obiettivi. Il massimo riconosciuto ad un allenatore nell’era lotitiana.

Inzaghi ha sempre sperato in qualcosa in più, ad una base fissa maggiore. Per lui hanno parlato il campo, il lavoro svolto lunga questa stagione di riscossa, i giovani lanciati, i big rilanciati, i record centrati, lo spettacolo offerto, i derby vinti, la finale di Coppa Italia riagguantata. Le distanze sono state ampie, ci sono stati due confronti tra società e allenatore: il primo alla vigilia di Lazio-Samp, il secondo dopo la sconfitta con l’Inter. Lotito e Inzaghi avranno sicuramente parlato anche giovedì sera, durante la cena organizzata in una villa vicino Formello, vi ha partecipato la Lazio al completo. In tutto questo tempo tra società e allenatore si è parlato di soldi, di meriti, di durata degli accordi, di prospettive, di mercato. E’ stata una trattativa a 360 gradi, in piena regola. Il fatto che Simone sia uno della famiglia laziale non è mai centrato nulla, niente è stato scontato.

