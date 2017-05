Inter, oltre Di Maria c'è Bernardeschi

Sono in cima alla lista. Per averli si dovrà sacrificare Perisic, in uno scambio col Psg

MILANO - Di Maria e Bernardeschi per costruire insieme a Icardi, Candreva, Eder e un altro elemento da individuare un attacco da sogno. Sta iniziando a prendere forma l’Inter che Spalletti, Sabatini e Ausilio hanno in mente, una squadra con tanta qualità in avanti e che possa risolvere il problema del gol in trasferta che in questa stagione per lunghi tratti ha zavorrato i nerazzurri. Il Fideo e il ragazzo di Carrara sono ai primi posti della lista degli acquisti, ma perché arrivino c’è bisogno di sacrificare Perisic, Inter, per Sabatini blitz a Roma il giocatore che ha più mercato tra quelli alla Pinetina nonché l’unico che possa garantire una plusvalenza davvero importante.

CHE SCAMBIO - Con il Psg la tavola è apparecchiata e le due società stanno lavorando a uno scambio tra Di Maria e Perisic che consenta a entrambe di fare una plusvalenza. C’è ancora differenza tra le valutazioni dei due calciatori perché l’argentino (più vecchio di un anno) ha uno stipendio molto alto (9 milioni), mentre il croato si ferma a 3. Inutile dire che il monte ingaggi dell’Inter ne risentirebbe. I dirigenti nerazzurri puntano a ottenere anche un conguaglio a proprio favore consci del fatto che l’acquisto di Di Maria, pagato 63 milioni, è già stato ammortizzato per metà dal club francese. Il Psg dal canto proprio valuta Perisic 40-45 milioni e non i 60 che chiedono da corso Vittorio Emanuele. L’operazione insomma non è ancora vicina alla conclusione, e né la Juventus né il Barcellona hanno mollato la presa, ma è comunque impostata. Proprio i bianconeri ieri hanno incontrato il manager del giocatore, Sabbag, che cura gli interessi anche di Paredes, altro possibile obiettivo della Juve. Chiaramente i dirigenti interisti dovranno trovare una quadratura per l’ingaggio del Fideo, magari spalmando quello che deve avere adesso dal Psg (circa 18 milioni netti fino al 2019) su 4 stagioni e ritoccando la cifra al rialzo. Di Maria sarebbe il giocatore dell’Inter più pagato e potrebbe arrivare a percepire 6-6,5 milioni l’anno contro i 4,85 che nel 2017-18 saranno bonificati a Icardi complice l’aumento previsto dal contratto firmato la scorsa estate.

SPALLETTI VOTA BERNA - Il nuovo tecnico nerazzurro stravede per il talento della Fiorentina perché è un giocatore di personalità, giovane, polivalente e tatticamente molto intelligente. In più, particolare che non guasta, è toscano come lui. I due si conoscono e a Firenze, dove Spalletti ha un ristorante, si sono anche incrociati. Il feeling insomma non manca. In questo momento è in vantaggio su Berardi che comunque non va scartato perché resta da capire se i viola daranno il via libera alla cessione del loro gioiello. Secondo Spalletti Bernardeschi può crescere tantissimo e diventare il giocatore italiano più forte del panorama italiano.

