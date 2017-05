Raiola: Donnarumma? Stiamo parlando col Milan

Il procuratore del portiere: «A parametro zero non porto via nessuno, Mai detto che non vuole rinnovare»

ROMA - Mino Raiola tiene aperta ogni porta, come al solito, parlando a Radio Deejay del futuro del suo assistito principale in questo momento, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: «Nessuno ha mai detto che Gigio non vuole rinnovare: Donnarumma va in vacanza dopo la nazionale e stiamo parlando col Milan. Vediamo. Stiamo valutando delle cose e c'è da valutare altre cose». Insomma, tutto ancora da decidere, anche se il procuratore ci tiene a precisare che non è sua intenzione portare a scadenza il giocatore aprendo un braccio di ferro con il club: «A parametro zero non porto via nessuno. Donnarumma un anno in tribuna? Non credo che i dirigenti del Milan abbiano detto cose del genere» conclude Raiola.

MILAN, PUGNO DURO CON DONNARUMMA