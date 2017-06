Calciomercato Napoli, Insigne: «Reina fondamentale, spero resti»

L'attaccante: «È un grande portiere. Peccato per il secondo posto, ma abbiamo chiuso in bellezza»

FIRENZE - "Abbiamo fatto un grande campionato, peccato per il secondo posto. Ma siamo riusciti per fortuna a chiudere in bellezza e speriamo di riuscire a ripartire bene". Lorenzo Insigne commenta cosi' il finale di stagione del Napoli che fino all'ultimo ha provato a guadagnarsi l'accesso diretto alla Champions. "La prossima sarà una nuova annata, è presto per parlare di scudetto, sicuramente partiremo con la consapevolezza di essere forti e di fare un grande campionato - ha aggiunto Insigne, diretto a Coverciano per rispondere alla convocazione di Ventura - Siamo orgogliosi del nostro gioco e cercheremo l'anno prossimo di continuare su questa strada perché seguendo il mister possiamo fare grandi cose. Reina? E' sempre stato fondamentale per noi, spero che si risolva tutto e che rimanga con noi perché è un grande portiere".

REINA E IL NAPOLI AI SALUTI

L'ITALIA - Dalla maglia azzurra del Napoli a quella dell'Italia. "Sono contento di essere tornato in Nazionale - ha sottolineato l'esterno offensivo partenopeo - Ci attendono due partite fondamentali e importanti, ce la giocheremo come sempre e cercheremo di fare risultato". (in collaborazione con Italpress)