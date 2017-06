Juventus, Dani Alves piace al Chelsea

L'esterno brasiliano avrebbe dato l'ok a Conte per il trasferimento in Premier League

LONDRA (INGHILTERRA) - Stasera provera' a centrare il terzo Triplete della sua carriera, stavolta con la maglia della Juventus, ma a fine stagione Dani Alves potrebbe fare di nuovo le valigie. Il "Mail" rivela che il Chelsea sarebbe pronto a farsi avanti per il 34enne esterno brasiliano che avrebbe dato la sua disponibilita' a un trasferimento. Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte a Stamford Bridge anche se pure Manchester City e Tottenham sono alla finestra: per il tecnico salentino l'ex Barcellona sarebbe l'alternativa ideale a Moses sulla destra. Dani Alves, dal canto suo, sarebbe entusiasta di giocare col Chelsea e vivere a Londra, per quanto lo affascini anche l'idea di tornare a lavorare con Guardiola a Manchester. (in collaborazione con Italpress)