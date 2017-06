ROMA - «Confermo che il Manchester United è l'unico club che ha chiesto Morata e non vuole nessun altro giocatore». Queste le parole rilasciate da Paco Gonzalez, giornalista di Cadena Cope, che ha parlato del forte interessamento dei Red Devils di Mourinho per l'attaccante spagnolo fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid. A confermare l'indiscrezione del giornalista è stato lo stesso papà del calciatore, Alfonso, che rivolgendosi a Gonzalez in diretta radiofonica ha affermato: «Come hai saputo queste cose? Non posso che dirti che sei un grande giornalista ma non posso aggiungere altro». Champions League, Juventus-Real Madrid: Morata incontra i suoi ex compagni Sull'attaccante è forte l'interessamento del Milan di Fassone ma a stoppare le voci sui rossoneri è stato lo stesso Morata che ai microfoni di Premium Sport, subito dopo la vittoria contro la sua ex squadra (la Juve) ha dichiarato lapidario: «Sicuramente non verrò in Italia, leggo i giornali ma vorrei continuare qua perché Madrid è la mia casa».

MORATA: «NON TORNO IN ITALIA»