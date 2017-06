Schick: «Possibile ci sia un accordo con la Juventus prima di sabato»

ROMA - Il futuro di Patrik Schick si deciderà nei prossimi giorni. Dal ritiro della nazionale della Repubblica Ceca, l'attaccante della Sampdoria ha parlato delle voci di mercato che lo riguardano. Al sito isport.blesk.cz il giocatore-rivelazione della stagione ha dichiarato: «Non posso dire niente, tutto è in fase di negoziazione. Juventus? È possibile che ci sia un accordo prima del match con la Norvegia (in programma sabato), ma è difficile da dire. Tutto è in fase di negoziazione, ci sono ancora altre opzioni. Non so ancora nulla di definitivo».

L'attaccante poi ha aggiunto: «Ibrahimovic è il mio modello fin dall'infanzia ma un altro come lui non esiste. Ho vent'anni e credo di poter ancora migliorare. Alla Sampdoria l'esperienza è bellissima, sono contento che siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi».