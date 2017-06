Perisic-Manchester United. Dall'Inghilterra: «L'Inter chiede troppo»

MILANO - Pare essersi raffreddata la pista che porta Perisic al Manchester United. La trattativa tra l'Inter e il club allenato da Mourinho si sarebbe interrotta per le elevate richieste dei nerazzurri, secondo quanto riporta il Daily Express. Gli inglesi non intenderebbero spendere più di 30 milioni di euro, mentre l'Inter ne chiede almeno 50. La problematica maggiore riguarda la necessità dell'Inter di avere liquidità entro il primo luglio, per mettere a posto i conti con le regole del Fair Play Finanziario. Il Manchester United invece non ha fretta di chiudere e resta in attesa.

