Calciomercato Roma, Pellegrini: Pogba e De Rossi i miei idoli

Calciomercato Roma, 6 acquisti per Di Francesco ROMA - «Siamo pronti per la Spagna, concentrati, faremo del nostro meglio come contro la Germania. E' una partita secca quindi potrebbe succedere di tutto. Avevamo già affrontato la Spagna a marzo e i giocatori li conosco molto bene. Ci sono stelle internazionali come Asensio e Saul quindi sappiamo sarà non sarà facile. Asensio ha vinto la Champions e probabilmente gioca nella squadra più forte del mondo. E' normale che sia lui al centro dell'attenzione. Ma anche noi abbiamo giocatori fortissimi come Berardi e Bernardeschi». Così Lorenzo Pellegrini, colonna dell'Italia Under 21 di Di Biagio e prossimo al ritorno alla Roma dopo l'esperienza al Sassuolo, presenta al sito della Uefa la sfida che vale la finale dell'Europeo. «Questo Europeo è importantissimo per me perché ci sono giocatori molto forti con cui posso confrontarmi. Confrontarsi a livello europeo con altri giocatori e altre realtà è fondamentale per la crescita di un ragazzo giovane. Penso sia il massimo. Vincerlo? Vincere è sempre bello ma farlo con questa squadra, ma soprattutto con questo gruppo sarebbe qualcosa di eccezionale. Più che un gruppo siamo una famiglia».

DE ROSSI UN ESEMPIO, BERARDI FUORICLASSE - «Due centrocampisti a cui mi ispiro? Mi piacciono tanto De Rossi e Pogba. Mi piace molto vedere giocare il francese perché, oltre a delle incredibili qualità, mostra una tranquillità pazzesca. Mi diverto a guardarlo. Invece Berardi è uno dei giocatori più bravi con il quale abbia giocato, ha delle qualità enormi che probabilmente non ha ancora espresso al 100%. Se devo fare un altro nome dico Higuain: ha una cattiveria impressionante nel fare le cose, la stessa di altri giocatori della Juventus come Bonucci, Chiellini e lo stesso De Rossi della Roma. Sono degli esempi per noi ragazzi giovani».

OBIETTIVI - «Ora il mio obiettivo - conclude Pellegrini - è l'Europeo. In generale voglio continuare a crescere e, passo dopo passo, diventare un grande calciatore, confermarmi un giocatore da nazionale».