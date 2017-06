Calciomercato Roma, Baldissoni: Pellegrini firma presto. Karsdorp? Primo incontro

Calciomercato Roma, 6 acquisti per Di Francesco ROMA - «C'è distanza per Karsdorp? La stessa che c'è tra Amsterdam e Roma...». Questa la battuta diMonchi al rientro dall'Olanda dove il direttore sportivo della Roma, accompagnato dal direttore generale Mauro Baldissoni, ha incontrato la dirigenza del Feyenoord per cercare di chiudere la trattativa per il terzino oranje. «È stato uno dei tanti incontri, si parla, si conosce, si comincia a ragionare, ci si vede per la prima volta con l'altra squadra - ha proseguito Baldissoni - Le cifre? Non dico nulla».

PELLEGRINI E MERCATO - Il direttore generale ha poi rassicurato sul ritorno a casa di Pellegrini - «Presto ci sarà la sua firma» - e sul mercato in entrata, quello che i tifosi si aspettano dopo le cessioni di Salah, Manolas e Paredes: «Colpi di mercato? Siamo al 25 giugno...».

